Yakut Kolye Sade Tasarımlar

Yakut taşı değerli taşlar arasında bulunan zümrüt, elmas ve safirle birlikte anılır. Çok değerli bir taştır. Sertlik olarak en sert olan elmastan sonra gelir ve doğada nadir bulunduğu için ve verdiği güzellik nedeniyle en pahalı ikinci taş olma özelliğini taşır. Yakut taşının sevgi, başarı ve zenginlik verdiği düşünülen üç özelliği bulunur. Eski çağlarda yakut kolye takan kadınlar zenginlik göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Pırlanta Yakut Kolye

Yakut taşının bazı özellikleri olduğuna inanılır. Şans taşı olarak bilinir ve kişiye mutluluk ve güven verir. Kan dolaşımını düzenleyerek kişinin vücut direncini arttırır. Hep olumlu duygulara yönelmeyi sağlar. İnsanların güçlü sezgilerde olmasını sağlar. Eski zamanlarda ise ağır hastalıklardan olan veba ile zehirlenme olaylarına karşı kullanılmıştır. Günümüzde ise çeşitli aksesuarlarda ve takılarda kullanılır. Yakut kolye, yakut bileklik, yakut taşlardan tespih gibi daha birçok alanda kullanılır.

Yakut Kolye Modelleri ve Fiyatları

Yakutların doğal olanları kadar doğal olmayan insan yapımları da mevcuttur. Doğal olmayanlarının içinde kabarcıklar ve oyuklar bulunur ve gözle görülmez ancak inceleme yapılarak anlaşılır. Bu sebeple aksesuarlarda, yakut takılarda da sahteler bulunmaktadır. Yakut kolye için https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-yakut-kolye adresinden bilgi alabilir ya da ürünlerden satın alabilirsiniz.