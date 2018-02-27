Yakın Doğu zorla: 54-57

Kıbrıs Vakıflar Basketbol Süper Lig 12. hafta açılış maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni deplasmanda 57-54 mağlup etti.

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Hatice Ersözlü, Deniz Orhunöz

GAÜ: Mehmet Tekyıl, Erdem (14), Gordon (15), Mustafa (3), Alpay (15), Uraz, Arif (7), Batuhan

YDÜ: Lashard Anderson (28), Arif, Halil, İhsan (1), Berkem (15), Ahmet Dağer (11), Arda (2), Nenad Misanovic, Görkem (2), Burak

periyot: 18-10 (GAÜ)

İlk yarı: 31-31

periyot: 47-39 (GAÜ)

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk üç periyotunda Girne Amerikan Üniversitesi üstün oynadı. Maçın ilk yarısı 31-31 berabere tamamlanırken, ikinci yarıya iyi başlayan GAÜ üçüncü periyotu 47-39 önde bitirdi.

Son bölümde çekişme yaşandı. 35. dakikayı GAÜ 51-50 önde geçse de Yakın Doğu Üniversitesi tecrübeli isimlerle sonuca giderek maçı zor da olsa 67-54 kazandı. Yakın Doğu bu galibiyetle puanını 21’e çıkardı.