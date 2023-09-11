Yağmur yarın öğlene kadar yer yer devam edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yağmur yarın öğlene kadar yer yer devam edecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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lefkoşa yağmur

Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın öğleye kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, yağmur yarın öğleye kadar yer yer devam edecek. Hava, daha sonra günlerde açık ve az bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:hava durumuYağmur
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