Kıbrıs

Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor

7 Ocak 2020
Yağmur yol su birikintisi

Yağışlı hava, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde Lefke bölgesindeki su taşkınlarının ardından, akşam saatlerinde de Mesarya bölgesinde taşkınlar ve yol kapanmaları görülüyor.

Aslanköy-Paşaköy arasındaki yol, bölgede bulunan derenin taşması sonucu sular altında kaldığından, can güvenliği gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı ulaşımın Vadili-İnönü-Akdoğan güzergahından sağlandığını bildirdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Öte yandan Akdoğan, Türkmenköy ve Dörtyol bölgelerinde sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildiren polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesini istedi.



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