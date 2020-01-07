Kıbrıs

Maliye’den seyrüsefer artış oranlarına ilişkin açıklama

7 Ocak 2020

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.

 

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.

 

Tablo şöyle:

 

YILDPÖ (Hayat

Pahalılığı) (%)

Seyrüsefer Harcı

Artış Oranı (%)

 Yerel Kaynaklardan Yol Yapım ve Tamiri için Aktarılan Kaynak(TL)
2013

 

10,22

9

1,569,376
2014

 

6,49

6,5

2,080,027
2015

 

7,78

6,5

1,776,327
2016

 

10,19

8

3,158970
2017

 

14,68

13

3,397,555
2018

 

29,96

30

3,024,123
2019

 

11,66

                  925,207,784  (11 aylık)

 

 

 

 



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