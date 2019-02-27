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Yağışlar gelecek haftaya kadar sürecek

27 Şubat 2019
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Ülke, alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, yağışlar hafta başına kadar sürecek. Cuma günü yağış yok ancak sabah saatleri yer yer hafif don olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülkede yağışlı hava etkili olacak.

Buna göre, hava yarın parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak, sabah saatleri yer yer hafif don görülecek.

Cumartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hafta başında da yağış bekleniyor. Buna göre, pazartesi günü hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava salı günü parçalı az bulutlu, çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimler ve sahillerde 12-15 santigrat, diğer günlerde 16-19 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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