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Yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek

5 Ocak 2020
Yağışlı hava - sağanak yağış uyarısı

Yağışlı hava sürecek…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, havanın, bugün parçalı bulutlu, yarın ve Salı sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Havanın, 8 Ocak Çarşamba yer yer sağanak, 9 Ocak Perşembe ve 10 Ocak Cuma günü ise bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji Dairesi, en çok yağış alan bölgenin 23 kg ile Gazimağusa olduğunu açıkladı.

Beylerbeyi ve Karaoğlanoğlu’nda 19, Kaleburnu’nda 18, Boğaz’da 16, Sipahi, Yenierenköy ve Ziyamet’te 13, Alayköy’de 11, Dipkarpaz’da 10, Alevkaya ve Lefkoşa’da 9, Akıncılar ve Çayönü’nde de metrekareye 8 kg yağış düştü.



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