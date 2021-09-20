Yağcıoğlu: Külliye uğruna tarafınızdan yürütülen yok oluş projesinin ikinci adımında sizler de yok sayılıp bertaraf edileceksiniz

Yağcıoğlu açıklamasının devamında, “Böylesine sıkıntılı bir dönemde, henüz toplum tarafından gerekliliği bile sert bir dille eleştirilen “Külliye” projesini yapabilmek adına yerli insan kaynaklarını ve kurumlarını hiçe sayarak yurt dışından gelen mimar ve mühendisler vatandaş yapılmaktadır. Hal böyle iken 14 Haziran 2021’de yapmış olduğumuz çıkışın ne kadar yerinde ve doğru tespit olduğu görülmektedir.” dedi.

Oda Başkanı açıklamasının sonunda, bugün bu topluma bunları yapanların kendilerinin yok sayılıp bertaraf edileceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

KTMMOB – İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“”Külliye uğruna tarafınızdan yürütülen yok oluş projesinin ikinci adımında sizler de yok sayılıp bertaraf edileceksiniz!!!

KTMMOB – İnşaat Mühendisleri Odası olarak 14 Haziran 2021 tarihli basın açıklamamızda; yapılan icraatların topluma hizmet gibi sunulmasının büyük bir yanılgı olduğunu, asıl hedefin ” Kıbrıs Türk Toplumunun Yok Oluş Projesinin ” hayata geçmesi olduğunu söylemiştik.

Ne yazık ki bu günlerde aldığımız bilgiler bunu doğrulamakta ve Sn. Ersan Saner hükümetinin ülke yasalarını bertaraf edebilmek için anlamsız gerekçelerle vatandaşlık verdiği görülmektedir. Böylesine sıkıntılı bir dönemde, henüz toplum tarafından gerekliliği bile sert bir dille eleştirilen “Külliye” projesini yapabilmek adına yerli insan kaynaklarını ve kurumlarını hiçe sayarak yurt dışından gelen mimar ve mühendisler vatandaş yapılmaktadır. Hal böyle iken 14 Haziran 2021’de yapmış olduğumuz çıkışın ne kadar yerinde ve doğru tespit olduğu görülmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, konunun ne proje, ne vize, ne de inşaat uygulamaları olduğunun altını çizmek isteriz..

Mesele; bir toplumun tüm varlık ve kurumlarıyla yok edilişidir. Bunun en acı tarafı da uygulamanın en başında KTMMOB üyesi Sn.Ersan Saner’in oluşudur. Kıbrıs Türk Toplumu tarihi boyunca çeşitli dönemlerde çeşitli olaylar karşısında direnmiştir. Ama ilk kez bu kadar iç’ten ve merkezden darbelenip hançerlenmektedir.

Ancak bugün bu topluma bunları yapanlar bilmelidirler ki projenin ikinci ayağı da kendilerinin yok sayılıp bertaraf edilmesi olacaktır. Yasa ile kurulmuş Inşaat Mühendisleri Odası olarak bizler; bağlı olduğumuz KTMMOB’nin de açıkladığı gibi Kıbrıs Türk insanı adına gereken her platformda mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz.

Saygılarımızla,

İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a)

Gürkan YAĞCIOĞLU Başkan”