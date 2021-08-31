Yabancı ve Milli Yüzücüler Akdeniz’de barış ve doğa için yüzüyor

Yabanı ve milli yüzücüler, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) barış ve doğa için yüzüyor.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nın, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyona katılan yabancı ve milli yüzücüler, bu sabah saat 06.45’te Mersin Taşucu’dan Girne’ye doğru yüzmeye başladı.

Akdeniz Barış Parkuru’nda barış ve doğa için kulaç atan yüzücülerin, su ve hava koşullarına göre, 1 Eylül’de saat 18.00 dolaylarında Girne Antik Liman’da olmaları öngörülüyor.

Yüzücülere, Taşucu’ndan itibaren bir Sahil Güvenlik botu eşlik ediyor.

Organizasyona katılan yüzücüler şunlar:

-Hüseyin Kuriş- Türkiye

-Lisa Pharr-Amerika

-Sebastien Sudrie-Fransa

-Natalia Aleshchenko-Rusya

-Prof Dr. Aydın Yağmurlu-Türkiye

-Zeina Hokayem-Lübnan/ Fransa

-Vincent Toulto-Belçika/İtalya

-Nukhet Atılgan-Türkiye

-Raquel Castro Camarero-İspanya

-Erman Akkaya-Türkiye

-Liumila Kokhan-Rusya

Kano sporcularının da bu yıl ilk kez katıldığı organizasyonla, Akdeniz’in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunu göstermek, KKTC ve Türkiye’nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi, Türkiye’nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

YÜZÜCÜLER İÇİN AKDENİZ’DE ALTERNATİF PARKUR

Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle, ayrıca yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturmak da hedefleniyor.

Yaklaşık 100 km oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.

WOWSA’DAN BARIŞ PARKURU’NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı daha önce; 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında “Barış Parkuru” adıyla yüzme gerçekleştirdi.

“Barış Parkuru” geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın Performansı” oylamasında ikinci oldu.