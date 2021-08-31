Tatar, Atıcılık Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, federasyon başkanı Mehmet Paralik ile Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve dereceye giren Kıbrıslı Türk sporcular Salih Hafız, Kemal Madencioğlu, İbrahim Akgürcü ve Ali Çeler ile görüştü.

KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini ve Kıbrıslı Türk atıcılık sporcularını başarıları nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, elde edilen başarı sayesinde KKTC’nin gururla temsil edildiğini belirtti.

KKTC’de atıcılığa büyük ilgi duyulduğunu ifade eden ve profesyonel atıcıların yetiştirilmesinin ülke adına büyük bir zenginlik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı ve potansiyeli yüksek sporcuların gelişiminin devamı için devlet olarak bu tür sporculara sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

Birçok farklı spor branşında son yıllarda KKTC’li sporcuların uluslararası platformlarda üstün başarılar elde ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların artarak devam edeceğine duyduğu inancı ifade etti.

Gerekli imkanların sağlanarak, rekabet ortamında disiplinli çalışma sonucu Kıbrıslı Türk sporcuların KKTC bayrağını gururla dalgalandırmaya devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik şahsında tüm atıcılık sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu ifade eden KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik de, atıcılık sporuyla ilgili KKTC Atıcılık Federasyonu’nun vizyon ve misyonunu Cumhurbaşkanı Tatar’a anlattı.

Mehmet Paralik, KKTC Atıcılık Federasyonu’nun yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ülke sporuna her zaman sahip çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Paralik, Kıbrıslı Türk atıcılık sporcularının Türkiye Milli takımı altında elde ettiği başarıları Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.