Xiaomi telefonların üretiminin ardındaki ilginç organizasyon

Akıllı telefon sektöründe ciddi payı bulunan Xiaomi’nin tesislerinde çalışan ve telefonunuzu bir araya getiren kişileri hiç gördünüz mü? Peki Xiaomi’nin bazı tesislerinde montaj hattındaki çalışanların %95’inin kadın olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu detaylara yakından bakalım.

Xiaomi, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojilerinin yanı sıra en çok da akıllı telefonlarıyla ün kazanmış bir şirket. Xiaomi, bugüne kadar dünya genelinde büyük satış rakamları yakalayarak en seçkin akıllı telefon üreticilerinin de bir rakibi hâline gelmeyi başardı. Peki Xiaomi’nin akıllı telefonlarının hangi ellerden geçerek size ulaştığını biliyor muydunuz?

Bugün kullandığınız Xiaomi akıllı telefonun bir araya getirilmesinde bir kadının emeği geçmiş olabilir. Bunu Xiaomi’nin Hindistan’daki bir tesisinden anlatalım. Hindistan’ın Sri City şehrinde bulunan Foxconn tesisleri, Xiaomi akıllı telefonlarının montajlandığı yerlerden birisi. Yalnızca bu tesis bünyesinde çalışan 180 kadın bulunuyor. Her bir kadın, telefonun belli kısımlarını birleştirmek üzere ayarlanmış montaj yerlerinde bulunuyor.

Tesisteki çalışanların %95’ini kadın çalışanlar oluşturuyor?

Telefonlar parça parça bir araya getirilirken çalışanlar, her parçayı yavaş hareket eden bir konveyör üzerine koyarak yanlarındaki çalışana gönderiyorlar. Böylece hiç aksama yaşanmadan telefonlar bir araya getiriliyor. Bu tesisteki montaj hattında çalışanların %95’ini kadın çalışanlar oluşturuyor.

Kullandığımız telefonlar elimize ulaşmadan önce, tasarım aşamasında ve montaj hattında birkaç testten geçiyor. Bu testler arasında, telefonun 20 saat boyunca -15 santigrat derecede ya da 60 santigrat derece sıcaklıkta tutulduğu termal test, 10.000 kez denemeli USB dayanıklılık testi ve kulaklık dayanıklılık testi bulunuyor.

Xiaomi’nin tesislerinde üretilen telefonların toplam üretim süresi ise oldukça şaşırtıcı. Telefonların daha tek bir parçası bile birleştirilmemiş hâlinden paketleme aşamasına gelmeleri yaklaşık 24 saat sürüyor.

Hindistan’daki akıllı telefon piyasasında %27’lik payı bulunan Xiaomi, ülke içinde birçok tesise sahip. Bu tesisler her üç saniyede bir akıllı telefonu bir araya getiriyor. Xiaomi, 2015 yılında Hindistan pazarına girişinden bu yana ülkede 10 milyondan fazla telefon satmış durumda.