Wuhan’da Covid-19 yaydığı iddia edilen laboratuvardan Prof. Shi: Ziyarete açığız

Prof. Shi, WHO heyetine enstitünün deneysel verileri ve laboratuvar kayıtlarına erişim izni verilip verilmeyeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Kişisel olarak, açık, şeffaf, güvenilir ve mantıklı bir diyalog kapsamında her türlü ziyarete açığım. Ama (heyetin ziyaretiyle ilgili) plana ben karar vermiyorum.”

Bu mülakatın ardından enstitünün basın bürosu BBC’yi arayarak Shi’nin kişisel görüşlerini ifade ettiğini ve yanıtlarının kurum tarafından onaylanmadığını bildirdi.

BBC, yayımlanmadan önce haberin kendilerine gönderilmesi talebini reddetti. Birçok bilim insanı virüsün insanlara doğal yollarla, başka canlılar vasıtasıyla yarasalardan geçtiğini düşünüyor.

WHO heyetine laboratuvara girme izni verilecek mi?

Shi’nin ziyarete açık olduklarını söylemesine rağmen, WHO heyetinin virüsün laboratuvardan yayıldığı iddiasını araştırma olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. WHO’nun incelemeyle ilgili kararında laboratuvar teorisine ilişkin hiçbir atıfyer almıyor.

10 kişiden oluşan heyetin bazı üyelerinin bu teoriye inanmadığı belirtiliyor.

Heyet üyeleri arasında yer alan İngiliz hayvan bilimci Dr. Peter Daszak, daha önce bu iddiaları “komplo teorisi” ve “tamamen zırvalık” diye nitelemişti.

Daszak, “Şimdiye kadar virüsün laboratuvardan sızdığına ya da salgında laboratuvarın rolü olduğuna ilişkin hiçbir bulguya rastlamadım. Salgının Güney Asya’da vahşi yaşama müdahaleden kaynaklanan doğal bir olgu olduğuna ilişkin güçlü bulgular var” dedi.

Dr. Daszak, heyetin Wuhan’daki laboratuvara girmeye çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise “Bu benim işim değil. Ziyaret koşullarını WHO müzakere etti. Bize kanıtları araştıracağımızı söylediler” yanıtını verdi.