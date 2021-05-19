Will Smith’in NewNew uygulaması tartışma yarattı

Will Smith’in yatırımcısı olduğu, ünlü bilimkurgu dizisi Black Mirror’ı anımsatan newnew uygulaması, tehlikeli olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ne yiyeceğinize, ne giyeceğinize, dövme yaptırıp yaptırmamanız gerektiğine, hatta sevgilinizle ayrılıp ayrılmamanıza sizin adınıza bir uygulamanın karar vermesine razı olur muydunuz?

Amerikalı bir girişimci ile ünlü aktör Will Smith’in yatırımcısı olduğu, ünlü bilimkurgu dizisi Black Mirror’ı anımsatan newnew uygulaması, tehlikeli olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.