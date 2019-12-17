Dünya

Whirlpool, İngiltere’de yarım milyon Hotpoint ve Indesit çamaşır makinesini geri çağırdı

17 Aralık 2019

Amerikan beyaz eşya üreticisi Whirlpool, yangın çıkarma riski nedeniyle İngiltere’de Hotpoint ve Indesit marka 500 binden fazla çamaşır makinesini geri çağırma kararı aldı.

Makinenin yangın riski, kapak kilidi sisteminin aşırı ısınmasından kaynaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, arızanın Ekim 2014’ten sonra satılan makinelerin yüzde 20’sini kapsadığı belirtildi.

’79 yangına neden oldu

Açıklamada, şirketin teknik ekipleri tarafından tespit edilen hatanın şimdiye kadar 79 yangına neden olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte bu yangınların hiçbirinin ağır hasar ya da ciddi yaralanmaya yol açmadığı ifade edildi.

Şirketin açıklamasına göre arızalı makineler tamir edilecek ya da değiştirilecek.

Whirlpool daha önce de yine yangın çıkarma tehlikesi nedeniyle İngiltere’de 11 yıldan beri piyasada olan çamaşır kurutma makinelerini geri çağırmıştı.

Şirket bu kararı dört yıl sonra düzenleyici kurumun müdahalesiyle almıştı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Hollanda’nın arananlar listesinin başındaki uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

17 Aralık 2019

Papa, cinsel taciz davalarında ‘papalık sırrı’ uygulamasını kaldırdı

17 Aralık 2019

Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum

17 Aralık 2019

Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu, idam cezasına çarptırıldı

17 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı