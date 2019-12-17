Kıbrıs

Saner: Rum tarafı yapıcı tavrımızı sürekli yanıtsız bıraktı

17 Aralık 2019

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, katıldığı tv programında Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Saner, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak Güney Kıbrıs’a eleştiriler yöneltti ve “Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türklerini dışlayarak doğalgaz arayışı bizleri yoruyor” ifadelerini kullandı.

Saner, 2010 yılında KKTC olarak Türkiye Petrolleri

Anonim Ortaklığı’na KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesinde arama faaliyetleri için yetki verdiklerini söyledi.

Ersan Saner, KKTC’nin her zaman yapıcı tavrını sürdürdüğünü ancak Rumların buna cevap vermediğini de vurguladı.

Türkiye’den KKTC’ye gelen İnsansız Hava Aracı hakkında da konuşan Saner, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den 8 İHA aldığını anımsatarak, bunun karşılığında Türkiye’den KKTC’ye İHA geldiğini belirtti.

“Bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum” diyen Saner, “İki kesim de ekonomisini turizmden karşılıyor. Ekonomi turizme bağlı olunca ilk sayfalarda İHA gördüğümde o ülkede savaş riski olabileceğini düşünerek o ülkeye gitmek istemem. Bizim için önemli olan MEB’i korumak için tabi ki bu tür kararlılıkları göstermek zorundayız. Bunu çok deklare etmemize gerek yok. Gurur duyacağımız bir olay ama ekonomik açıdan ülkeye getireceği ters etkileri ortaya koyup bunların çok ifade edilmesinden fazla kendi güvenliğimiz açıdan gerekliliği yerine getirmek gerekir diye düşünüyorum” dedi.



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