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WhatsApp’ta yeni dönem 15 Mayıs’ta başlıyor

14 Mayıs 2021
ahatsapp gizlilik sözleşmesi





WhatsApp’ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp’ın kendisi 15 Mayıs kararında bazı değişikliklere gitti. İşte şirketten yapılan açıklamalar…





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14 Mayıs 2021


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