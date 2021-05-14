WhatsApp’ta yeni dönem 15 Mayıs’ta başlıyor
WhatsApp’ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp’ın kendisi 15 Mayıs kararında bazı değişikliklere gitti. İşte şirketten yapılan açıklamalar…
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
KULLANICILAR SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAZSA NE OLACAK?
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs’tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.
İŞTE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI
15 Mayıs’tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız.
Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp’ı kullanamayacaksınız.
Facebook, WhatsApp’ı 2014’te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
– Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
– Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
– Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
– WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp’ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler