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Washington Post: ABD’li yetkililer Afganistan’daki savaş hakkında gerçeği söylemediler

13 Ağustos 2021
abd afganistan





ABD’de, son 20 yılda gelen hükümetlerin Amerikan askerinin Afganistan’daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediği iddia edildi.





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13 Ağustos 2021


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