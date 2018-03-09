Wahlström, Olson ve Weıderud’dan Din İşleri Başkanı Atalay’a ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Eski Afet ve Acil Yönetim Özel Sekreteri olan, İsveç Kızıl Haç Başkanı Margareta Wahlström, İsveç’in Kıbrıs Büyükelçisi Anna Olson ve Barış İçin Dini Yol Ofisi Koordinatörü Salpy Eskidciyan Weiderud’dan oluşan bir heyet dün Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı makamında ziyaret etti.



Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, İslam dininde kadın hakları, dünyada ve Kıbrıs’ta kadın hakları konularında karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

Ziyarette, Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi Şakir Alemdar da hazır bulundu.