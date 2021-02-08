Virüs Türkiye’de 103 can aldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 8 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632’si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 103 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 900’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 539 bin 559’a yükseldi.