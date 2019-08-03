Dünya

“Vekiller Johnson’ı parti değiştirmekle tehdit ediyor”

3 Ağustos 2019

Britanya’da Theresa May’in istifasının ardından geçen haftalarda Muhafazakar Parti genel başkanlığına seçilen ve iktidardaki partinin lideri olduğu için Kraliçe II. Elizabeth tarafından başbakanlığa atanan Boris Johnson büyük bir kriz ile karşı karşıya. 

Liberal Demokrat aday Jane Dodds’un Galler’deki ara seçimleri kazanmasıyla Avam Kamarası’ndaki çoğunluğu tek koltuğa inen Muhafazakar Parti’nin üyeleri sonuçlara farklı tepkiler verdi.

The Guardian’ın haberine göre Muhafazakar Parti’nin yönetiminden memnun olmayan bazı parlamento üyeleri yeni hükümetin Brexit planını bozma amacıyla Johnson’ı başka bir partiye geçip iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine sebep olmakla tehdit etti.

The Guardian’a konuşan ve ikinci bir Brexit referandumunu destekleyen bir Muhafazakar Partili parlamento üyesi ciddi anlamda Liberal Demokrat Parti’ye geçmeyi düşündüğünü ifade etti. Eski adalet bakanı Dr. Phillip Lee de podcastında partiden ayrılmaya düşündüğünü açıkladı.

Bir grup Muhafazakar Partilinin de Galler’deki hezimeti Theresa May’in “kötü” aday seçimine bağladığı öğrenildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya’nın yanı sıra Çin de dahil olmalı

3 Ağustos 2019

‘İsrail İran ile çatışma ortamında Türkiye’nin bölgedeki güçlenmesini engeller’

3 Ağustos 2019

Amazon raporu nedeniyle Bolsonaro’nun hedefi olan ajansın başkanı görevinden ayrıldı

3 Ağustos 2019

Askeri konsey ve muhalifler üç yıllık geçiş dönemi üzerine anlaştı

3 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı