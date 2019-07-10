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Vasiliko’ya yeni elektrik santrali

10 Temmuz 2019
Vasiliko Elektrik Santrali

“Paramount Energy Corporation” adlı şirketin, Vasiliko’ya 100 megavatlık yeni elektrik santrali inşası için Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Düzenleme İdaresi’ne izin başvurusunda bulunduğu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nu da Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Dairesi’ne sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, inşa edilmesi planlanan santralin 120 milyon Euro’ya mal olacağının hesaplandığını ve santralin, hem doğalgaz hem de petrol ile çalışabileceğini yazdı.

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