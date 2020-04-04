Varış: Süratle hastanelerimizdeki yatak kapasitesileri artırılmalıdır

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde KBB Hastalıkları Uzmanı Ahmet Varış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan tedbirlerin yalnız başına yeterli olmayacağını, ekstra önlemler alınmasını ve süratle hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İşte o paylaşım:

Bakanlar kurulu kararı ile 6 nisandan itibaren 5 gün süre ile İlçeler arası geçişler yeni korona virüsün yayılmasını önlemek için durdurulmuştur.

Virüsün yayılmasının önlenmesi ile kazanılacak süre sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için elzemdir.

İçinde bulunduğumuz koşullarda yapılması gereken en önemli şey süratle hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılmasıdır.

Unutulmamalıdır ki tedbirler hazırlık yapmak için bize zaman kazandırır. Ancak hazırlık yapılmaksızın sadece tedbir almak korona virüse karşı savaşı kazanmamız için yeterli olmayacaktır.