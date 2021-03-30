Valizin içinden 185 kaplumbağa çıktı

Hayvan kaçakçılarının hedefinde bu kez nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan dev Galapagos kaplumbağaları vardı.

Galapagos Adası’ndaki Ekolojik Havalimanı’nda, içinde hediyelik eşya olduğu bildirilen bir valiz, gümrük görevlilerinin dikkatini çekti.

Söz konusu valizin içinden plastiğe sarılmış 185 yavru kaplumbağa çıktı.

Kaplumbağalardan 10’u ölü bulundu

Yasa dışı yollardan egzotik hayvan pazarlarında satılmak üzere kaçırılmaya çalışılan yavru kaplumbağalardan 10’unun öldüğü tespit edildi.

Polis, valizin sahibini araştırıyor.

100 seneden fazla yaşıyorlar

Galapagos kaplumbağaları, tehdit altındaki türler listesinde bulunuyor.

100 seneden fazla yaşayan dev kaplumbağaların ağırlıkları 400 kiloyu bulabiliyor.

Bir yavru kaplumbağanın ise karaborsada 5 bin dolara satıldığı ifade ediliyor.