Yaşam

Valizde saklanan yılan Avustralya’dan İskoçya’ya gitti

25 Şubat 2019
Yılan

Avustralya tatilinin ardından ülkesi İskoçya’ya dönen Moira Boxall adındaki bir kadın valizini açınca ayakkabılarından birinin içine saklanmış bir yılan buldu.

Queensland eyaletinden Glasgow’a yaptığı yaklaşık 15 bin kilometrelik yolculuğun ardından eve dönüşünde valizini boşaltmak isteyen Boxall, ayakkabılarından birini içine kıvrılmış canlı bir yılan gördü. Yılan, yolculuk esnasında kabuk bile değiştirmişti.

Boxall’ın damadı, şanssız kadının yılanı ilk gördüğünde kendisine bir oyuncakla şaka yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Zehirli olmayan bir benekli yılan olarak tanımlanan yılanın, tüm tepkilere rağmen evcil hayvan olarak beslendiği de biliniyor. Yılan, İskoç yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Yılan hikâyeleriyle meşhur olan Avustralya, dünya üzerindeki en zehirli 25 yılan türünden 21 tanesine ev sahipliği yapıyor.

 

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