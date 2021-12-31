Vakalarda ciddi artış! 626’sı yerel 666 yeni vaka

“Toplam 15.137 test yapıldı, 626’sı yerel, 666 pozitif vakaya rastlandı, 147 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.137 olup, 626’sı yerel 666 pozitif vakaya rastlanmış,147kişi taburcu edilmiştir.

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 626 kişi ise yerel vakadır.

260 kişi Lefkoşa, 134 kişi Girne, 160 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

31Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.137

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 666

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 626

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 147

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.702.172

Toplam Vaka Sayısı: 35.983

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.985

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2901

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2851

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139