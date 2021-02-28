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Vakalar artmaya devam ediyor

28 Şubat 2021
KKTC Sağlık





KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımında, son 24 saatte yapılan test sayısı 3338 olup, 21’i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edildi.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli – 1 / Düzova-1/ Haspolat -1   / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne
Girne Merkez -5 / Alsancak-1

Gazimağusa

Beyarmudu-1

28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916

Toplam Vaka Sayısı: 3416

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2





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28 Şubat 2021


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