Dünya

Vaka sayısı 3 milyon 220 bini geçti

30 Nisan 2020
koronavirüs
koronavirüs

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 236’ya , vaka sayısı 3 milyon 2200 bin 338’e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 61 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü. Rakamlara göre kovid 19 kaynaklı ölüm sayısı Vietnam savaşını geride bıraktı.  Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 58 bin 220.

Bu ülkeyi  27 bin 682 can kaybıyla İtalya, 24 bin 275 ile İspanya, 24 bin 87 ile Fransa, 26 bin 97 ile İngiltere, 7 bin 501 ile Belçika, 6 bin 374 ile Almanya, 5 bin 957 ile İran, 5 bin 803 ile Brezilya, 4 bin 711 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

Rusya’da ise yeni vaka say9ısı artışta..

Rusya koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558’e çıktığı ifade edildi.

Öte yandan  koronavirüsü yenenlerin sayısı 1 milyonu aştı… Worldometer sitesine göre virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi iyileşirken 1 milyon 991 bin 747 kişinin tedavisi sürüyor



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