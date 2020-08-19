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Vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441’e ulaştı

19 Ağustos 2020
Covid-19 dünya

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 15 milyon 51 bin 945 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (3 milyon 11 bin 98), Brezilya (2 milyon 554 bin 179), Hindistan (2 milyon 38 bin 585), Rusya (742 bin 628), Güney Afrika (485 bin 468), Peru (374 bin 19), Meksika (363 bin 307), Şili (362 bin 440), İran (300 bin 881), Suudi Arabistan (272 bin 911), Pakistan (272 bin 128) ve Kolombiya (312 bin 323) oldu.

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 232 bin 913’e ulaştı.

Çin’de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441’e ulaşırken virüs nedeniyle 784 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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