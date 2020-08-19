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Trump’tan kadın hakları savunucusu Susan Anthony için özel af

19 Ağustos 2020
Susan Anthony
Susan Anthony

ABD Başkanı Donald Trump, 19. yüzyılda kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi için mücadele eden ve oy kullanırken yakalandığı için ceza alan Susan Anthony için özel af çıkardı.
Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “kadınların oy kullanma hakkı için eşi görülmemiş bir mücadele veren ve sırf oy kullandığı için haksız yere tutuklanan” Susan Anthony için özel af çıkardığı vurgulandı.

Anthony’nin 5 Kasım 1872’de oy kullanmasına izin verildiği için New York’un Rochester kentindeki bir oy merkezine girdiğine ve Cumhuriyetçi Parti için oy kullandığına işaret edilen açıklamada, bundan iki ay sonra Albany’deki bir mahkemenin Anthony’ye “yasadışı şekilde oy kullandığı” gerekçesiyle suç isnat ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Anthony, kadınlara oy hakkı verilmesine ilişkin en ünlü konuşmalarından birinde, vatandaşların oy kullanma hakkını savundu ve bu hakkın kişilere verilmemesinin, ‘yaşama, özgürlük ve mülkiyet sahibi’ olmak gibi hakların verilmemesi ile bir olduğunu söyledi” sözlerine yer verildi.

 

“Milyonlarca kadını etkileyen bir Amerikan ikonu” 

 

Anthony’nin “milyonlarca kadını etkileyen bir Amerikan ikonu” olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Anthony’ye verilen özel af, Amerikan halkının temel hakkı olan ve bu kasımda da hukuki bir şekilde kullanacağımız oy hakkı nedeniyle haksız yere verilen bir suçlamayı kaldırıyor” denildi.

15 Şubat 1829’de Massachusetts eyaletinde doğan Anthony, genç yaşlardan itibaren insan hakları savunuculuğu yapmıştı.

Kadınlara oy kullanma hakkı tanınması için mücadele eden Anthony, 13 Mart 1906’da New York’ta yaşamını yitirmişti.


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