Vaiz: İkinci dozun ardından koronavirüse karşı antikor seviyem yükselmeye devam ediyor

Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı antikor seviyesinin yükselmeye devam ettiğini vurguladı.
15 Ocak’ta Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdığını belirten Vaiz, 13 Şubat’ta ikinci dozu vurulduğunu ve bugün yeniden antikor tahlili yaptırdığını belirtti.
Vaiz, vücudundaki antikorun “7.75 pozitif >1” seviyesine yükseldiğini ifade etti.
Dr. Vaiz’in söz konusu paylaşımı şöyle:
“15 Ocak 2021 tarihinde Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdım. 28 Ocak 2021 tarihinde Etik Hastanesi’nde çalışma amaçlı arkadaşım Ulus Beyin yaptığı antikor sonucum şöyle:
Birim Referans
0.47 negatif >1
13 Şubat 2020 tarihinde 2. doz Sinovac aşısını oldum. 19 Şubat tarihinde antikor tahlilim bugün Ulus Bey tarafından tekrarlandı.
Birim Referans
7.75 pozitif >1
Olumlu haberleri de paylaşmak gerekir diye yazdım…”