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Vaiz: Hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın

5 Eylül 2020
Gülgün Vaiz
Gülgün Vaiz

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölüm Şefi Dr. Gülgün Vaiz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, hayati gereklilik olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi. Vaiz’in paylaşımı şöyle:

“DİKKAT DİKKAT :KENDİNİZİ VE AİLENİZİ KARANTİNAYA ALIN.HAYATİ GEREKLİLİK YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN…..
Her an Covid 19 Olabilirsiniz. Gerekli ihtiyaçlarınızı bir çantada hazır tutun, en az 15 gün kimseyi görmeden yapayalnız karantinada ( yer bulursanız tabii ) kalmaya hazır olun.
Not: Uyarı Sadece Bilime inananlar için yazılmıştır.

 


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