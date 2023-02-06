Vadilili: Özellikle Karpaz – Hatay arasındaki bölgede deprem olma olasılığı yüksek

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili Türkiye’de gerçekleşen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Vadilili’nin açıklaması şöyle;

Doğu Anadolu Fayı üzerinde hasar ve ölüme yol açan 7.6-7.8 büyükleri arasında değişen birden fazla deprem gerçekleşti. Acımız büyüktür. Başın sağolsun Türkiye.

Fakat acı olan şudur ki bu bölgelerin birinci derece deprem bölgeleri olması bilinmesine rağmen buralarda yapılan ve yıkılan binaların altında kalan bir çok insanımız öldü.

Deprem öldürmez. Ölüm depreme dayanıklı evleri inşaa etmemek ile gelip bizi bulur.

Adamız açısından da bakacak olursak Doğu Anadolu Fayının tetiklenmesi ile Değirmenlik Fayı, Ovgos Fayı gibi adamızın da üzerinden geçtiği faylar senkronize hareket etmeseler bile hareketlenebilir. Keza Suriye kıyılarına paralel uzanan Ölü Deniz Fayı da dahil.

Özellikle Karpaz – Hatay arasında denizel alanda sismik boşluk olduğu, uzun zamandır deprem üretmediği bundan dolayı enerji birikiminin gerçekleştiği bilinmektedir.

Yapmamız gereken ise KTMMOB’nin koyduğu kurallara uygun projeler yapmak, projelere “VİZE” almak. Projeye uygun inşaat yapıldığının kontrolü için yapı denetimi kuralını hayata geçirmek ve başta okullar, hastaneler olmak üzere kamu binalarımızin depreme dayanıklılık testlerini yaptırmak olmalıdır.

Unutmayın deprem öldürmez.

Birlik (KTMMOB) Yaşatır