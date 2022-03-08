Vadili’de Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliği Eğitimi verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından düzenlenmekte olan küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde, Vadili’de küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini artıracak konularda uygulamalı eğitim yapıldı.

Bu kapsamada çiftlikler ziyaret edildi. Bakanlık tarafından yürütülen çiftliklerin ırk tesciline uyum sağlaması projesi çerçevesinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Vadili Belediyesi Başkanı Mehmet Adahan tarafından organize edilen toplantıda ise Bakanlık Danışmanı Prof. Dr. Nazan Koluman tarafından Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler konusunda eğitim verildi. Eğitime katılım yüksek oldu. Toplantı sonrasında, yetiştiricilere bireysel olarak besleme, hijyen, yavru büyütme konularında bilgi verildi.