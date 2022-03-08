8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Girişimci Kadınlar Derneği’nden anlamlı bağış..

Derneğe bağlı Girişimci Kadın Kooperatifi, kadınların sosyal, eğitim ve ekonomik anlamda gelişimini sağlamak amacı ile Karpaz’daki kadınlara dikiş makinesi hibe etti.

Tek amaç kadınların aile bütçelerine katkı yapmalarını sağlayarak gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda kalkınmalarına destek olmayı sağlamak…. Bu vizyon ile yola çıkan Girişimci Kadınlar Derneğine bağlı Girişimci Kadınlar Kooperatifi Karpaz kadınlarına 10 adet dikiş makinesi hibe etti.

Dikiş makinelerini Sipahi köyünde kadınlara teslim eden Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, hedeflerinin Yeşilırmak’tan Dikparpaz’a kadar ülkeyi adım adım dolaşarak kadınların ihtiyaçlarını belirlemek ve onları her alanda desteklemek olduğunu söyledi.

İlk aşamada 10 adet dikiş makinesi hibe ettiklerini bu sayının bölgeden talep gelmesi durumunda arttırılacağını belirten Kavuklu, kadınların bu makineler ile otellerin en temel ihtiyacı olan peçeteyi dikebileceklerini anlattı.

Kumaşları da kendilerinin sağlayacaklarını ifade eden Kavuklu, kadınların her alanda desteklenmesini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Sipahi Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu ile Yenierenköy as başkanı Meral Sertsoy da kadınların daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Dikiş makinelerini teslim alan kadınlar ise bağıştan duydukları memnuniyeti ifade ettiler