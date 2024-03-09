Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu: Salamis bölgesi Mağusa’nın akciğerleridir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu: Salamis bölgesi Mağusa’nın akciğerleridir

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu: Salamis bölgesi Mağusa’nın akciğerleridir

Gazimağusa’da bazı sivil toplum örgütleri, 9 Mart Dağa Bayramı nedeniyle, Salamis Ormanında yürüyüş düzenledi

 


Organize komitesi üyelerinden Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi plajından başlayan yürüyüşte Salamis ormanı ve bölgedeki sulak alan gezildi.

 

Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu yürüyüşte yaptığı açıklamada, Salamis bölgesinin koruma altında olduğunu bu bölgenin Mağusa’nın akciğerleri görevi gördüğünü söyledi.

 

Korukoğlu, son zamanlarda yapılan tesisleşmenin bu bölgenin bu görevini yapamayacak duruma gelmesine neden olabileceğini söyledi.

 

Yürüyüşü organize eden örgütler: Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, TOVAD, Karpaz Dostları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası.

 

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Tags:Asuman KorukoğluçevreSalamis
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