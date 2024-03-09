Kadınların gücüne odaklanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’den özel proje

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel birkaç yıldır hayata geçirdiği 8 Kadın 8 Hikaye Projesi’ne bu yıl bir yenisini ekledi.

Verilen bilgiye göre proje, adamızda farklı alanlarda çalışan, gerek girişimciliği gerekse liderliği ve cesaretiyle başarı elde etmiş kadınların hayat hikayelerini aktardıkları röportajları içeriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2022’den bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirdiği 8 Kadın, 8 Hikaye Projesi kapsamındaki özel röportajlar serisine bu sene yenisini ekledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell projedeki her bir kadının deneyimini, başarı hikayesini ve topluma olan katkısını vurgulayarak, kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmeye ve kadın haklarına odaklandı. Yaşamlarını, tecrübelerini anlatan kadınlar aynı zamanda röportajları okuyanlara ve video çekimlerini izleyenlere ilham verici tavsiyelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesini, Konser Piyanisti Rüya TANER, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin FERDİ ŞEFİK, KKTC İlk Kadın Meclis Başkanı Dr. Fatma EKENOĞLU, İlk Kadın Başhekim Dr. Ayten Salih BERKALP, Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktör Pınar BAŞMAN SÜREN, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen TUĞLU, Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye KANDİLİ, Ciddi Home Center ve Ciddi Mutfak Direktörü Amber CİDDİ ile gerçekleştirildi.

Bu proje vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de bir mesaj yayınladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı mesajında Murat Küçüközdemir şöyle konuştu: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, kadınların her alanda başarısının görülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik alanda daha güçlü kadın vizyonunu desteklemiş ve benimsemiş bir şirketiz. Kadınların teknoloji anlamında da dijitalleşmeye daha yakın durabilmeleri için programlar başlattık. Kadın destekli projelerimize sürekli yenilerini ekliyoruz. Kadınların başarılarını kutluyor ve onların toplumdaki yerlerini daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın süreceğini belirtmek istiyorum. Bu projede yer alan 8 başarılı kadına projemizde yer aldıkları için teşekkürlerimi sunarım.”

“8 Kadın, 8 Hikaye” video projesinde yer alan kadınların hayat hikayelerinden kesitler aktarıldı, röportajların devamının Kuzey Kıbıs Turkcell’in resmi sosyal medya hesaplarından veya https://kktcll.co/8MartKadinlarGunu, https://kktcll.co/fb , https://kktcll.co/insta linklerinden izlenebileceği belirtildi.

Rüya TANER – Konser Piyanisti

“Ülkemizde kadının rolü çok büyük bilhassa benim ailemde, o yüzden Dünya Kadınlar Günü’nde ödüle layık olacak kişi annem olacak. Annem çok güçlü bir kadın ve “benim ayaklarımın yere basmasını” sağlayan biri.”

Narin FERDİ ŞEFİK – Yüksek Mahkeme Başkanı

“Herhangi bir meslekte başarılı olabilmek için, yapabildiğinizin en iyisini yapmanız, cinsiyet ayrımcılığına fırsat vermeden, yapılan işi en doğru şekilde yaptığınızda takdir kabul ve başarı da otomatik olarak gelecektir.”

Dr. Fatma EKENOĞLU – İlk Kadın Meclis Başkanı

“Kadınlarımız, hiçbir zaman ben yapamam demesinler, yapacağım desinler ve yapmak için uğraş versinler. Benim hayat felsefemde yapamam yoktur, yapmak için uğraşırım.”

Dr. Ayten Salih BERKALP – İlk Kadın Başhekim

“Evde hayat müşteriktir, kadınların işi gibi görünen ev işlerinde erkeklerin de onlara yardımcı olmaları, kadınların hayatın geri kalanındaki işlerini kolaylaştırıp zirveye ve başarıya ulaşmalarına fırsat sağlayacaktır.”

Pınar Başman SÜREN – Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktör

“Hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne iş hayatı ne de özel hayatınız ile ilgili olan hayallerinizden vazgeçmeyin, hepsini başarabilirsiniz. Çünkü kadınlar çok güçlüdür.”

Dr. Fatma Çimen TUĞLU – Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı

“Tüm kadınlar güçlüdür. Çünkü herkesin içinde bir “annelik” duygusu vardır. O annelik duygusunun altında hoşgörü, merhamet, anlayış, mücadele ve pes etmeme vardır. Bu duygular ile kadınlarımızın her şeyin altından kalkacağına inanıyorum.”

Hayriye KANDİLİ – Kandili Ekmek Fırını Sahibi

“Biz işimizi hep severek yaptık. Bir iş severek ve isteyerek yapıldığı taktirde tüm zorlukların ve engellerin altından kalkabilirsiniz.”

Amber CİDDİ – Ciddi Home Center ve Ciddi Mutfak Direktörü

“Size sunulan meslek kalıplarını kabul etmemeye başladığınız zaman kendi potansiyelinizi, yetkinliklerinizi ve becerilerini keşfetmeye başlarsınız ve bunları elinizde tutar, iş hayatında başarılı olursunuz.”