ÜZERİNDE KOPÇA VURDUĞUNUZ SALINCAK…

Bir yerde mahalle bakkalları ortadan kalkınca o yer şehirleşmiş mi olur?

Mahalle bakkallarının olduğu yer “kasaba” mı?

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Lüzinyan döneminde yaşayan “Rum” tarihçi Mahera’nın Lefkoşa’ya “i hora” dediği belirtilir.

Kıbrıslı Türkler de Lefkoşa yerine “şeher”” derlerdi…

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Şeher ortadan çoktan kalktı; onunla birlikte mahalle bakkalları ve birçok meslek de…

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Şimdiki “gelişmiş” kentler, yabancılaşmış kalabalıkları barındıran yerleşim yerleri haline dönüşmüştür.

İnsanı birbirlerinden uzaklaştırmayı bırakın, kendi kendinden bile uzaklaştıran kentler…

Güvensizlik ortamlarının arttığı; adi olayların her an patlak verdiği kalabalıklar…

…

“I hora” veya “şeher”de hayat bunun tam tersiydi.

Günümüzde hayatı kolaylaştırıcı olanaklar o dönemlerde olmamasına rağmen, insanlar arasındaki ilişkiler sıcaktı.

Zaten bugünün olanakları o dönemlerde niye olsundu ki?

Her dönem kendi olanakları ile kendi koşullarını şekillendirmez mi?

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Bir büyük “market”in patronunu belki ölünceye kadar hiç görmeyeceksiniz.

Ama mahalle bakkalınızın aklınızdan ve hatıralarınızdan çıkmasına olanak yoktur.

Ve budur; şeher’den şehirleşmeye sıçrarken, mahalle bakkalının kaybolması o hayatın, o insanların da kaybolmasına neden oluyor.

Doğup büyüdüğünüz sokaklar,

Gidip geldiğiniz caddeler, meydanlar, parklar, bahçeler, okullar bir anda yok oluyor; mesele mahalle bakkalının ortadan kaybolması ile sınırlı kalmıyor…

…

Bir parkta sizin de üzerinde kopça vurduğunuz bir salıncakta torununuz da eğleniyorsa, o şehir şehirdir.

Evlerde soba yerine klima kullanılması şehri değiştirmemeli…

…

Bir kent hatıraları ile yaşanır.

O hatıralar bir kentin bahçesinde, evinde, parkında, okulunda, meydanında, pastanesinde, kahvehanesinde, hastanesinde, sokaklarında, terzisinde, berberinde, kasabında, bakkalında, çarşısında ve pazarında sinip kalır… hatıralar ancak oralarda canlanır…

…

Neyse ki Dikomo mezarlığı duruyor!