Uzaydan yeni gizemli sinyal

Breakthrough Listen project’te görev alan bilim insanları uzaydan gelen yeni bir sinyal keşfetti. Söz konusu keşif üzerinde araştırmalar sürerken bu bilginin internete sızması pek çok teorinin ortaya atılmasına neden oldu. SETI – Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması şemsiyesi altında çalışmalar yürüten Breakthrough Listen project uzaydan yeni bir sinyal keşfetti. Bilim insanları henüz bu sinyalin gizemini çözebilmiş değil. Şimdilik tek bildiğimiz şey söz konusu sinyalin evrenin Proxima Centauri’yi de içeren kısmından geldiği. Söz konusu keşif üzerinde araştırmalar sürerken bu bilginin internete sızması pek çok teorinin ortaya atılmasına neden oldu.