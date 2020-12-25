ABD’nin Nashville kentinde patlama: 3 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş karavan tipi bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki yaklaşık 10 binanın zarar gördüğü belirtildi.Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş karavan tipi bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki yaklaşık 10 binanın zarar gördüğü belirtildi.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, basına yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Aaron, “Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Patlamanın olduğu caddede ciddi hasar meydana geldi, olayı inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.