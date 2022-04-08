Uzaya ilk “özel ticari” görev

SpaceX, Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli olmak üzere 3 iş insanını ve refakatçi olarak ABD Havacılık ve uzay Ajansı (NASA) eski astronotu Michael Lopez-Alegria’yı bir haftadan fazla sürecek uzay yolculuğu için dünya yörüngesine fırlattı.

Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden UUİ’ye yapılan yolculukta yer alan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları SpaceX’in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu.

19 Nisan’da dönmeleri planlanıyor

UUİ’nin turistik ziyaretçilerinin, roket yolculuğu, konaklama ve tüm yemekler için kişi başı 55 milyon dolar ödeyeceği, uzay istasyonunda Rusya’ya ait bölümün dışında her alanı gezebileceği belirtildi.

Geçen yıl bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran SpaceX’in ikinci kez gerçekleştirdiği özel uzay uçuşundaki 4 yolcusunu otomatik kapsülüyle 19 Nisan’da geri getirmesinin planlandığı aktarıldı.

NASA’nın yıllarca uzay istasyonunu ziyaretçilere açma fikrine karşı çıkmasına karşın Rusya’nın uzun yıllardır UUİ’ye ve ondan önce Mir Uzay İstasyonu’na ziyaretçi taşıdığı biliniyor.

8 gün içinde deneyler yapılacak ve kök hücre üzerinde çalışılacak

Bu seferki misyonun daha önce yapılan uzay gezilerinden farkı “bilimsel amaçlı” olması.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 8 gün geçirecek 3 kişi deneyler yapacak ve kök hücreler üzerinde çalışacak.

Axiom şirketinin nihai hedefi ise ileride kendi özel uzay istasyonunu yapmak.