Uzaktan akrabası olan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti

(Kamalı Haber) – Uzaktan akrabası olan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı R.K tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından tutuklandığını anlattı. Şengil, müştekinin olay sonrası ailesinden korktuğu için gerçekleri gizlediğini daha sonra yaşadıklarını anlattığını ifade etti. Polis çavuşu, zanlının olayı anlattığını 16 yaşındaki kız çocuğunu evine götürdüğünü birlikte olduktan sonra fotoğrafları çekerek, arkadaşına gönderdiğini ifadesinde belirttiğini kaydetti. Çocuğun muayeneden geçirildiğini, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis çavuşu, 7 kişiden ifade alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Şengil, olayın çok ciddi olduğunu belirterek zanlı R.K’nin 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.