Uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirdiği operasyon ve araçlarda yaptığı aramada üzerinde veya bulunduğu araçta uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U.’nun (E-28) üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de de dün saat 15.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.’nin (E-32) kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçtı.

Akabinde M.K.’nin (E-32) huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da ise yine dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette, içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. (K-20) ve M. Y. B. (E-19) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.