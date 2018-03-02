Girne’de dün gerçekleştirilen iki operasyonda, uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A.A’nın .(E-21) kaldığı evde, polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde yetiştirilmiş iki kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan ışık düzeneği ile yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

S.B.F.S’nin (E-25, ) evinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.G.A.A.’nın(E-24) evinde yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin TL bulunarak emare alındı.