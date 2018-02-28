Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan S.B.’nin (E-41) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. S.B tutuklandı

Diğer yandan 25 Şubat’ta Lapta’da ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili yürütülen ileri soruşturtmada,

olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.Y.(E-40) Gazimağusa’da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.Y. tutuklandı.