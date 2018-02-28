Girne’de asayiş ve trafik operasyonu

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonunda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Araçlarda yapılan kontroller sonucu M.İ.(E-36) sorumluluğunda bulunan araçta tecavüzi alet (beyzbol sopası) bulunarak emare alındı. M.İ. tutuklandı
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 540 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 6 araç trafikten men edildi.