Uyuşturucu tacirleri tutuklu yargılanacak

Girne’de 15 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülmeden narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen 498 adet uyuşturucu hapla ile ilgili polis soruşturması tamamlandı

Duygu ALAN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de 15 Şubat 2018 tarihinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeden ele geçirilen 498 adet uyuşturucu hap ile ilgili polis soruşturması dün tamamlandı.

Uyuşturucu zanlıları Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser Girne Kaza Mahkemesi’nde dün teminat maksatlı yargıç huzuruna çıkarıldı.

Bayram: Kaçma ihtimalleri yüksek

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, mahkemedeki ifadesinde zanlılar Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser’in “Extacy Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap İthal ve Tasarrufu” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Bayram, zanlı Mustafa Keser’in hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini, zanlı Hüseyin Yapıcı’nın ise hakkındaki suçlamayı kısmen kabul ettiğini dile getirdi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar hakkında getirilen davaların 18 yıl hapislik cezası gerektiren davalar olduğunu belirtti.

Bayram, zanlı Hüseyin Yapıcı’nın daha önce işlemiş olduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan teminata bağlandığını ve bir pansiyonda kaldığını söyledi.

Bayram, zanlı Mustafa Keser’in ise birkaç ay önce ülkeye geldiğini ve Girne’de dayısının işletmesinde bulunan bir pansiyonda kaldığını söyledi.

Polis Çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Mustafa Keser’in Türkiye’de de suç işlediğini ve yargılanmaktan kaçarak KKTC’ye geldiğini kaydetti.

Her iki zanlı hakkında da başlatılmış olan soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Bayram, zanlıların serbest kalmaları halinde yargılanmaktan kaçma ihtimallerinin yüksek olduğuna vurgu yaptı, her iki zanlının da 3 ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderilmesini talep etti.

3 ay cezaevine gönderildiler

Mahkeme, zanlı Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser’in davalarında hazır bulunmalarını sağlamak, yargılanmaktan kaçmalarını önlemek maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine emir verdi.

Ramazan Şenlendirici serbest kaldı

Zanlı Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser’in ifadesi üzerine meselede zanlı görülerek gözaltına alınan Ramazan Şenlendirici’nin ise olayla bağlantısı bulunmadığı tespit edildi.

Şenlendirici, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.