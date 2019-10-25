Kıbrıs

Uyuşturucu paketlerini yola atıp kaçtılar

25 Ekim 2019

Dün akşam, saat 17:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.K.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istemesi üzerine araçta yolcu olarak bulunan T.C.A.(E-26)’nın tasarrufunda bulundurduğu, toplam 3 gr ağırlığında, içerisinde hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde bulunan paketleri yol kenarına atarak olay yerinden kaçmışlardır.

Akabinde söz konusu araç durdurularak içerisinde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gr hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan cam şişe, bir adet elektronik sigara ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu yağı olduğuna inanılan cam şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile yine araçta yolcu olarak bulunan A.T. (K-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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