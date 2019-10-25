Kıbrıs

Ormanlık alandaki araçta uyuşturucu ele geçirildi

25 Ekim 2019
narkotik

Dün sabah, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde ormanlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, İ.D. (E-32)’nin kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan B.L.(K-33) polis fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir.

Akabinde bahse konu araçta yapılan aramda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

İyilik Gönüllüleri çevre temizliği etkinliği yaptı

25 Ekim 2019

Yurt odasında uyuşturucuyla yakalandı

25 Ekim 2019

Uyuşturucu paketlerini yola atıp kaçtılar

25 Ekim 2019

İçki bardağıyla yüzüne vurarak yaraladı

25 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı