Üstel:Gençlerin ev sahibi olabilmesi için düşük faizli, uzun vadeli kredi verilecek

Başbakan Ünal Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için Türk Lirası olarak, düşük faizli, uzun vadeli krediler verileceğini, bu kapsamda hazırlanan kredi paketlerinin ilgili yasalar Meclis’ten geçtikten sonra açıklanacağını belirtti.

Üstel, gençlerin ülkeden gitmemesi için sosyal konut yapılacağını ve alt yapısı tamamlanacak kırsal kesim arazileri dağıtılacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Meriç ve Balıkesir köylerini ziyaret ederek, dağıtılan kırsal kesim arazilerinin alt yapı çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi. Üstel’e İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet önce Meriç köyündeki kırsal kesim arazilerinde bugün başlayan asfaltlama çalışmalarını, ardından da Balıkesir’de tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Meriç köyü ziyaretinde söz alan Meriç Muhtarı Soner Göymen, 12- 13 yıl önce köy gençlerine kırsal kesim arazisi dağıtıldığını ancak pandemi ve başka sebepler nedeniyle çalışmaların aksadığını belirterek, yeniden başlayan çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Göymen, çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, çalışmaların kırsal kesim arazileriyle ilgili geçmişe dönük alt yapı eksikliklerinin giderilmesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Oğuz, kırsal kesim arazisi alan gençlerin altyapı olmadan nasıl ev yapacakları yönünde hükümete eleştirileri olduğunu anımsatarak, hükümetin de bu altyapı çalışmalarını tamamlamak için proje başlattığını kaydetti.

Kısal kesim arazilerinin altyapı projelerinin tamamlanabilmesi için 2024’te bütçesinde önemli bir kalem ayrıldığına işaret eden Oğuz, yollar tamamlandıktan sonra tapuların verilebilecek duruma geleceğini belirtti.

Amaçlarının kırsaldaki gençlerin kök salması, evlerine ve köylerine sahip çıkması olduğunu belirten Oğuz, kırsaldaki yaşamın kalkınmasının devam etmesinin önemine işaret etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, önce yarım projeleri tamamlayıp, ardından yeni projeleri hayata geçirecekleri yönündeki sözlerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Meriç köyünde 2011’de dağıtımı yapılan arazilerin altyapıları tamamlanamadığı için gençlerin evlerini yapamadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, bu arazilerin altyapılarını tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Üstel, tüm kırsal kesim arazilerinin altyapıları tamamlandıktan sonra yeni araziler için proje hazırlanacağını belirterek, Meriç’deki kırsal kesim arazileri için 2 ay önce ihaleye çıkıldığını, altyapı çalışmalarının tamamlanması ardından ileriki günlerde tapuların verilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen bazı yasalar bulunduğuna işaret eden Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalabilmesi için sosyal konut yapılacağını ve yine altyapılarını tamamlayarak kırsal kesim arazileri dağıtılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için Türk Lirası olarak, düşük faizli ve uzun vadeli krediler verileceğini söyleyerek, bu kapsamda hazırlanan kredi paketlerinin, ilgili yasalar Meclis’ten geçtikten sonra açıklanacağını belirtti. Başbakan Üstel, “Gençleriniz altyapısı tamamlanan yerlerde hemen evlerini yapabilecek” dedi.

Yapacakları sosyal konutlarla ev maliyetlerini aşağı çekeceklerini ve bundan yararlanacak kişilerin devletin alacağı harç ve vergilerden muaf tutulacağını söyleyen Başbakan Üstel, hem kredi, hem sosyal konut, hem kırsal konut, hem de destek paketlerinde verilecek kredilerde bir tek bankanın faiz alacağını, aradaki faiz farkını da devletin üstleneceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, gençlerin 2024 yılında konut sahibi olabilmesi için hükümet programı ve bütçeyi o doğrultuda hazırladıklarını ifade ederek, bunun gibi altyapı projeleriyle sık sık gündeme geleceklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Üstel, altyapısı tamamlanacak projelerin bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Meriç ve Balıkesir

Başbakanlık’tan elde edilen bilgiye göre, Meriç köyünde 2011 yılında 30 parsel olarak dağıtımı yapılan kırsal kesim arsalarının elektrik ve su altyapıları geçmiş yıllarda tamamlanmıştı. Bu arsalarda bugüne kadar 16 konut yapıldı, 6 konut ise inşaat aşamasında. Tamamlanmış konutların tapularının alınabilmesi ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 2.5 kilometrelik yolun asfaltlanması çalışmalarına bugün başlandı.

Balıkesir’de 2012’de 80 parsel olarak dağıtımı yapılan kırsal kesim arsalarının elektrik ve su altyapıları geçmiş yıllarda tamamlanmıştı. Bugüne kadar 40 konut tamamlandı, 10 konut ise inşaat aşamasında. Tamamlanmış konutların tapularının alınabilmesi ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 6,5 kilometrelik yolun asfalt ihalesine çıkıldı ve 1 Şubat itibariyle asfaltlama çalışmaları tamamlandı.