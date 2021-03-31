Üstel: Kaliteli hizmet için hastane bir an önce tamamlanmalı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi inşaatını ve ardından Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Üstel, hedeflerinin ülke ve bölge için gerekli olan Güzelyurt Hastanesi’ni bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi inşaatını ve ardından Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Güzelyurt hastanenin bitirilmesi için nelerin gerekli olduğuna dair incelemelerde bulunan Üstel, hastane inşaatındaki son durumla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından BRT’ye konuşan Bakan Üstel, ülke ve bölge için önemli olan hastanenin büyük bir ihtiyacı gidereceğine vurgu yaptı.

Hastanenin bitirilmesi için bütçede bir kalem olmadığını gözlemlediklerini, hastaneyi bitirmek için ne kadarlık bir bütçe gerektiğini değerlendirdiklerini ifade eden Üstel, bölge halkının daha kaliteli bir hizmet alması için söz konusu hastanenin bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, hastane inşaatında ufak tefek sıkıntılar tespit ettiklerine işaret ederek, bunların giderilmesi için teknik ekiple çalışmalar yapacaklarını kaydetti.